Wirtschaft trifft Gesundheit

13.01.2018, 16:00 Uhr

Kevin Rohringer brachte den Teilnehmern in der Küche das Thema gesunde Ernährung näher. Dabei wurden von den Schülern als Vorspeise Kürbis-Birnen-Bruschetta auf Nussbrot und als Hauptspeise ein selbstgemachter Burger mit Ofenkartoffel und Ofenkürbis als Beilage zubereitet.Jürgen Zuba kümmerte sich im Turnsaal um die Fitness der Schüler. Nach einer kurzen Einführung über Fitnesstheorie folgten einige praktische Übungen, die sich im Schulalltag leicht umsetzen lassen.Zum Abschluss präsentierten die Beiden den Schülern noch den Businessplan für ihr in Planung befindliches Fitnessstudio-Restaurant-Hotel.Begeistert und motiviert von den beiden Vortragenden war den Schülern bereits die Vorfreude darauf anzumerken, die gewonnenen Erkenntnisse in den nächsten Wochen in verschiedenen Schulfächern umsetzen und verarbeiten zu können.