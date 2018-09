Zusammenarbeit muss Grenzen überschreiten

23.09.2018, 18:16 Uhr

Die Bedeutung von Kooperationen in Grenzgebieten ergibt sich durch die besondere

Lage von NÖ.

„Wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bibliothekskontext funktioniert, zeigt die E-Learning-Plattform LIB(e)RO, ein Projekt das von ExpertInnen aus Griechenland, Deutschland und Österreich umgesetzt wird“, zeigt sich Landesrat Ludwig Schleritzko bei der Abschlusspräsentation in der NÖ Landesbibliothek beeindruckt.„Die Potentiale von Bibliotheken als interkulturelle Lernorte werden im Projekt LIB(e)RO genutzt. Ziel ist es, durch inklusive Bildung und die Vermittlung von Sprachkompetenzen sowie interkulturellem Verständnis unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten den Start in Europa zu erleichtern“, erklärt LR Schleritzko weiter. „Die E-Learning Plattform LIB(e)RO wird den öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich ab sofort kostenlos zur Verfügung gestellt.“Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist zentraler Bestandteil der Europapolitik des Landes Niederösterreich. Ihre Bedeutung ergibt sich durch die geografische Lage, insbesondere zu den Nachbarstaaten Tschechien und Slowakei.