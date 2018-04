Horner Tischtennisspieler brillieren auch beim Laufen

23.04.2018, 12:17 Uhr

Reinhard Pleßl startete nicht nur als Startläufter für die Tischtennisstaffel, er absolvierte nach den 15km auch gleich die Halbmarathondistanz von 21.1km in einer hervorragenden Zeit von 1h:37min.Reinhard Pleßl übergab an Hamdija Duric, der die 6km in einer Topzeit von 28min17sek. absolvierte. Als dritter Läufer blieb Andreas Grötz mit einer Kilometerzeit von 5min40/km etwas unter seinen Erwartungen. Aufgrund der sehr hohen Temperaturen konnte Andi nicht ganz an seine Trainingsleistungen anschließen, so die Aussage vom Startläufer Reinhard Pleßl. Im "Endspurt" über die 11km konnte Gregor Hofbauer zwar nicht mehr aufholen, schaffte aber in einer Zeit von 56min die 11km in einer tollen Endzeit.Reinhard Pleßl: "Freue mich, dass wir als Team aufgetreten sind und gemeinsam mit 3h28 die 3h30min geknackt haben. Aber noch viel schöner ist die Erfahrung für die TT Spieler bei einem Laufereignis dieser Größenordnung dabei gewesen zu sein. Mal sehen ob wir in Krems beim Wachaumarathon wieder mit dabei sein werden.""Mit dem Gesamtrang 190 von 3645 Teams können wir wohl als "fremde Sportart" sehr zufrieden sein", so der Sektionsleiter weiter.