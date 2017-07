Lukas Löfler - Sportler der Woche - Eggenburg

19.07.2017, 15:33 Uhr

Seit mehr als 7 Jahren ist Lukas dem Fußballspielen nun treu, und trainiert 2-3 mal in der Woche mit voller Begeisterung. „Es macht noch immer viel Spaß wie am Anfang,“ ist Lukas sichtlich stolz auf sein Hobby. Er spielt überwiegen rechts hinten als Verteidiger und hat sich bereits jetzt schon als „Auseputzer“ einen Namen gemacht.Die aktuelle Nachwuchsmeisterschaft in wachsender Alterskategorie macht nun den Saisonabschluss. Die Ziele sind hoch gesteckt für Lukas, er möchte einmal Profifußballer werden.

Seit einem Jahr ist die Altersgruppe U11 in einer Spielgemeinschaft SK Eggenburg /SV Straning und wächst immer besser zusammen. Für die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit im Fußball ist der SK Eggenburg sehr bekannt, bis jetzt haben sich schon viele gute Spieler aus dem Nachwuchsbereich herauskristallisiert, und konnten eine weiter Fußballkariere fortführen. Lukas ist am besten Weg und wir wünschen auch ihm alles Gute!