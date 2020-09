Wirtschaftsbund besucht höchste Baustelle Tirols

Baukräne, Maschinen, Hubschraubereinsätze und viele Facharbeiter auf über 3.400 Meter.

Die höchste Baustelle in Österreich befindet sich momentan wohl im Bereich des Pitztaler Gletschers.

PITZTAL. Vergangene Woche besuchten rund 20 Wirtschaftsbündlerinnen und Wirtschaftsbündler aus dem Pitztal, die Baustelle und verschafften sich einen Überblick über dieses rege Treiben.

„Nur wer vor Ort ist und die Probleme der Unternehmerinnen und Unternehmer kennt, kann zielgerichtete Maßnahmen für die aktuellen Herausforderungen entwickeln. Der direkte Kontakt in die Betriebe macht uns besonders in der aktuellen Zeit als Wirtschaftsbund stark“, so der WB-Ortsobmann Christoph Eiter.

Neben dem Wirtschaftsbund-Ortsobmann Christoph Eiter informierten die neuen Geschäftsführer Beate Rubatscher und Franz Wackernell über aktuelle Herausforderungen und neue Wege. Unter anderem aber auch der Bauleiter Philipp Zangerle über die komplexen Bauvorhaben und welche Transport-logistischen Maßnahmen auf solch einer Baustelle nötig sind.

„Zukünftig ist es mir ein Anliegen, dass Politik und Wirtschaft noch mehr Zusammenarbeiten. Denn gerade der Dialog zwischen diesen Seiten ist ein wichtiger Bestandteil und beide Seiten können voneinander profitieren“, ist sich der WB-Ortsobmann Christoph Eiter sicher.