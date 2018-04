Höchste Qualität der Tiere bei Grauviehausstellung in Längenfeld

22.04.2018, 23:03 Uhr

Ergebnisse der Ausstellung



Die kulinarischen Highlights kamen, wie soll es anders sein, auch von den Bäurinnen des Ortes.Von den 113 ausgestellten Tieren gingen 63 Ia, 29 Ib, 21 IIa und 14 Tiere wurden von Jungzüchtern gezeigt.Mit 14 ausgestellten Tieren war Reinhold Hausegger stärkster Aussteller, 10 Graue erzielten Ia und 3 Ib. Über den Gesamtsieg bei den Kalbinnen freuten sich Manuela und Thomas Sommavilla vom VZV Espan. Ihre Kalbin Talina (nach Dirich) überzeugte die Preisrichter.Die Gesamt-Eutersiegerin Gamsl (nach Devis) kommt aus dem Stall von Gerold Schöpf, ebenfalls Mitglied des VZV Espan. Reinhold Hausegger vom VZV Espan ist der Besitzer derGesamt- und Typsiegerin der Kühe. Sie heißt Tirolerin (nach Bastus) und überzeugte im Gesamteindruck vor allem durch besonders herausragende Eignung für Zweifachnutzung und Langlebigkeit. Auch nach mehreren Laktationen scheint sie an Vitalität nichts einzubüssen und die Euterbeschaffenheit punktete bei den Preisrichtern.Bereits am 28. April geht in Zwieselstein die nächste Ausstellung über die Bühne.