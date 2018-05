Mittelalterliche Atmosphäre und packende Darbietungen beim Mittelaltermarkt in Imst

06.05.2018, 10:10 Uhr

Ein vielseitiges Programm, viel Herzblut von Ausstellern und Darstellern und einzigartige Darbietungen versetzten Imst an diesem herrlichen Mai-Wochenende um 1000 Jahre zurück ins Mittelalter. Neben dem Ritterlager der „Ritterbrüder der Welfen“, packenden Showeinlagen, den zahlreichen Gelegenheiten sich in alten handwerklichen Berufen zu versuchen, oder dem Angebot mittelalterlicher Waren sorgte auch das altertümliche Verköstigungsangebot für ein rund um stimmiges Event und mittelalterliches Feeling auf dem Jonakparkplatz. Zu den Highlights von Freitag bis Sonntag zählten die Schwertkampfeinlagen der Herolde, die wild und aufreizend tanzenden „Fahima Hexen“ mit ihrem berühmten Schwertertanz, den Magiern „Du und Ich“ oder aber auch das altertümliche Musik-Duo „Obscurum“. Ein handbetriebenes Riesenrad aus Holz, ein Märchenerzähler und zahlreiche Verkaufsstände für Holzschwerter, Äxte, Schilde und Bögen ließen auch noch im Jahr 2018 die Herzen von Nachwuchs-Rittern und -Burgfräuleins höher schlagen.Für die Stadtgemeinde Imst ist der Mittelaltermarkt am ersten Wochenende im Mai seit einigen Jahren ein willkommener Gast und damit weiterer Beleg für ein vielseitig orientiertes Kulturprogramm der Stadtgemeinde. Für die „Mittelalter Freizeit Freunde“, wie sich die Mitglieder des organisatorisch mitwirkenden Vereins des Imster Mittelaltermarktes nennen, und die zahlreichen, anderen Schausteller und befreundeten Mittelaltergruppen stand deshalb bereits an diesem Wochenende fest: „Wir kommen auch im nächsten Jahr gerne wieder!“zu Mittelaltermärkten und Terminen finden Sie- auf der- auf der