Neuer Kapellmeister für die Musikkapelle Sölden

25.04.2018, 17:35 Uhr

SÖLDEN (ea). Ein neuer Kapellmeister hat bei der Musikkapelle Sölden den Taktstock in die Hand genommen. Seit Anfang März übt die Musikkapelle Sölden unter der Leitung von Benjamin Micheler, einem gebürtigen Osttiroler, der sich nach seiner musikalischen Grundausbildung als Musikant bei der MK Obertilliach seine ersten Sporen verdiente. Nach Abschluss der Schule heuerte er bei der Militärmusik Tirol an. Anschließend studierte er am Konservatorium Trompete bei Prof. Zorn und machte zuätzlich eine Ausbildung im Fach Blasorchesterleitung bei Prof. Heinz Weber. Praxis als Kapellmeister erwarb er sich bei der MK Flaurling (10 Jahre), der MK Birgitz (5 J.) und der MK Tulfes (4 J.). Sein 20. Jahr als Kapellmeister absolviert er nun als musikalischer Leiter der MK Sölden. Beruflich ist Benjamin Micheler als Trompeten- und Flügelhornlehrer bei der LMS Telfs tätig.Die MK Sölden ist froh, dass es dem neugewählten Ausschuss unter dem jungen Obmann Lukas Klotz gelungen ist mit dem neuen Dirigenten einen ausgewiesenen Fachmann als Kapellmeister zu gewinnen. Die erste Herausforderung steht mit dem Frühjahrskonzert 2018 vor der Tür. Unter dem neuen Kapellmeister wird schon fleißig geprobt damit am 30. April in der Freizeit Arena in Sölden ein gefälliges Konzert über die Bühne gehen kann. Ebenso steht das Programm der Sommerkonzerte – wieder jeden Mittwoch ab Juli – auf dem Probenplan. Die Musikkapelle Sölden freut sich schon jetzt auf einen vollen Festsaal beim ersten öffentlichen Auftritt von Benjamin Micheler als Kapellmeister.