Neues Einsatzfahrzeug für Bergrettung Sölden

24.07.2017, 11:21 Uhr

Notwendiges Update

Seit 1999 ist das alte Einsatzfahrzeug der Bergrettung Sölden im Dienst. Die Anstellung zweier Berufsbergrettungsmänner machte die Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs notwendig. „Das neue zusätzliche Einsatzfahrzeug erhöht die Mobilität der Bergrettung und bringt weitere Mannschaften rascher und effektiv zum Einsatzort.“, so Sepp Fiegl über das neue Fahrzeug. „Da es auch im Sommer immer mehr Menschen zur Ausübung verschiedener Sportarten in die Berge zieht, ist es für die Gemeinde und den Tourismus wichtig, dass die Bergrettung bereit steht, um Personen im alpinen Gelände aus Notlagen zu befreien“, so Bürgermeister Mag. Ernst Schöpf. Genau in solchen Fällen zeigt sich, wie sehr das neue Einsatzfahrzeug der Bergrettung hilft, ihren Aufgaben gerecht zu werden und Personen professionell bei alpinen Unglücksfällen schnellstens zur Hilfe zu eilen. Das neue Einsatzfahrzeug (Mercedes Vito) konnte im Mai dieses Jahres bereits in Betrieb genommen werden. Bis zu neun Kameraden finden Platz im Fahrzeug und zudem können verletzte Personen samt Trage im Fahrzeug transportiert werden. Die Ortsstelle Sölden bedankt sich beim Land Tirol, der Gemeinde Sölden und bei der Landesleitung der Bergrettung Tirol, welche zur Beschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges beigetragen haben.Ein ganz besonderer Dank ergeht auch an Fahrzeugpatin Caroline sowie allen Ehrengästen und Anwesenden.