Norz-Tichoff wurde als "Gärtnerei des Jahres" ausgezeichnet: Josef Norz wurde "Goldener Spaten" überreicht

20.09.2018, 11:49 Uhr

Wenn anonyme Einkäufer ausrücken, um Tirols Gärtnereien unter die Lupe zu nehmen, bekommt am Ende die Gärtnerei mit den kompetentesten und freundlichsten Mitarbeitern und dem ansprechendsten Ambiente den Titel "Gärtnerei des Jahres" und symbolisch dafür den "Goldenen Spaten".

HAIMING (ps). Vergangenen Mittwoch, 19. September, wurde Gärtnermeister Josef Norz eine große Ehre zu Teil. Seine Gärtnerei "Norz-Tichoff" wurde von der Agrarmarketing Tirol zur "Gärtnerei des Jahres" gekürt und erhielt dafür symbolisch den "Goldenen Spaten". Diese Auszeichnung beruht auf dem unabhängigen Ergebnis von Einkäufen sogenannter Mystery-shopper, also anonyme Testkäufer, die Qualiät, Fachberatung und letztlich auch das Ambiente der Gärtnerei beurteilten. "Obwohl die Wahl der Gärtnerei des Jahres durch anonyme Einkäufer erfolgte, ist sie dennoch kein Zufall. Die Gärtnerei Norz-Tichoff ist in Sachen Qualität und Fachkompetenz ein Vorzeigebetrieb. Familie Norz gebührt der Titel, da sich die aßerordentliche Leistung des gesamten Teams, das einzigartige Ambiente in der Gärtnerei und das hohe Vertauen der Kunden in dieser Auszeichnung widerspiegelt", lobte Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger den Gärtnermeister und dessen Team.

Auf dem richtigen Weg



Auch der Innungsmeister der Tiroler Gärtner, Peter Pfeifer fand lobende Worte für seinen Stellvertreter. "Wir "Qualität Tirol" Gärtner produzieren heimische Pflanzen, die robuster und an unser Klima angepasst sind, und ein weiterer Qualitäts unterschied ist die Fachkompetenz. Es ist sehr erfreulich, dass die Gärtnerei Norz-Tichoff in allen drei Fachbereichen, also Floristik, Gärtnerei und Baumschule Lehrlinge ausbildet", vermeldete Pfeifer. Der zu recht stolze Herr des Hauses, Josef Norz sen. holte zu einem Resume über die Geschichte der seit 1952 bestehenden Gärtnerei aus: "Anfangs aus einer Landwirtschaft heraus entstanden kamen nach Gemüse später die Blumen dazu, seit 30 Jahren bin ich mit meiner frau Natascha in dritter Generation tätig. Es freut mich, dass Josef jun. als vierte Generation sehr engagiert ist und der Betrieb weitergeführt wird. Wir sind stolz auf die Auszeichnung, die den Mitarbeitern und dem guten Teamgeist geschuldet ist."An die 20 Angestellte haben bei Norz-Tichoff einen Ganzjahres-Arbeitsplatz, zu Spitzenzeiten sind es zwischen 35 und 40, die sich um die Bedürfnisse der Kunden bemühen.