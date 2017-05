CATCH THE GHOSTS - FLASHMOB-EVENT

EVENT-BESCHREIBUNG:Die "REAL LIFE - GEISTERJAGD" - FLASHMOBEs geht darum, REAL LIFE "GEISTER" zu JAGEN!!Wie soll das gehen??Es werden 2 Gruppen benötigt:Gruppe 1:Gruppe 2:Die Teilnehmer laden sich nun eine Musikfile aufs Handy, können zusätzlich Lautsprecher, das Handy auf lautester Stufe oder was auch immer benutzen.Nun wird der Countdown gestartet und bei "0" wird die File abgespielt!

Die Eventorganisatoren stehen mit einem größeren Lautsprecher am Eventort und spielen die File ebenfalls ab!!Solange die File läuft, laufen die Geister vor den Geisterjägern davon und diese eilen denen hinterher!!(Songfilelänge: 4,04 Minuten)DRESSCODE und MUSIKFILEDOWNLOAD:Als "DANKESCHÖN" für EURE Teilnahme, bekommen die ersten 200 Teilnehmer ein kulinarisches Themengoodie von uns (Leute der Gruppe "GHOSTHUNTER" sogar 2, da das Outfit aufwendiger ist) geschenkt!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Wir bitten aus organisatorischen Gründen um VORANMELDUNG. Führt diese nur dann durch, wenn ihr tatsächlich teilnehmen wollt!Bitte gebt bei Eurer Anmeldung euren NAMEN an, wie viele Personen teilnehmen und für welche Gruppe ihr euch anmelden wollt.event@viennaghosthunters.net~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TEILNAHMEBEDINGUNGEN / HAFTUNGSAUSSCHLUSS:Es ist JEDER zur Teilnahme berechtigtTeilnehmer unter 12 Jahren nur in Begleitung mit Erziehungsberechtigten oder aufsichtspflichtigen PersonenNehmt Rücksicht auf andereDie Vienna Ghosthunters weisen darauf hin, dass jeder selbst für diverse Unfälle verantwortlich ist (stolpern, umknicken, etc)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Da es sich hierbei um ein ziemlich kurzes Event handelt, behalten wir uns das Recht vor, mehrere Durchgänge durchzuführen, sofern genügend Anmeldungen eintreffen!Die Uhrzeiten der Durchgänge, sowie die Örtlichkeiten werden rechtszeitig bekannt gegeben!Wer Lust und Laune hat, ist nach dem Event gerne noch imCentimeter 1 - RathausLenaugasse 111080 Wiengesehen.(ab 20.00 Uhr)