World cleanup und World Plastic attack day 2018

16.09.2018, 00:01 Uhr

Anlässlich dieses Tages haben dieses Mal mehrere Umweltgruppen beim Abend Event von Green Heroes zusammengefunden. https://www.greenheroes.at/partner-in-oesterreich/ In kürzester Zeit wurden von den Freiwilligen Müllberge auf der Donauinsel gefunden.Dieser Bereich wird von der MA 48 verwaltet.Um der Umweltministerin Elisabeth Köstinger bei ihrer Analyse hinsichtlich der Einführung eines Plastikflaschen und Dosenpfands zu helfen, hat der Verein Plastic Planet Austria die Marken fotografiert und dokumentiert , in einigen Tagen wird alles ausgewertet.Ein Hinweis, dass McDonalds Österreich noch immer nicht die Petition von fast 500 000 Unterschriften annimmt, zeigt ein Foto in der Bilderserie unten, somit kann noch unterschrieben werden:Green Heroes hatten ebenfalls auf der Donauinsel - in eineinhalb Stunden 230kg Müll gesammelt.Weiters fand am gleichen Tag ebenso der World Plastic Attack day statt. (video: https://bit.ly/2CXjKRH Gleichgesinnte, die gemeinsam einkaufen und die unnötige Plastikverpackung im Geschäft lassen, um Produzenten davon zu überzeugen die unnötige Verpackung wegzulassen und somit auch den CO2 Ausstoss zu verringern.Klimaziele und Nachhaltigkeitsziele sollen dringlich umgesetzt werden - "zero waste" Null Müll erreicht werden.