Bühnenfahrt Da Capo Musical „I am from Austria“, Raimundtheater Wien - Kulturfahrt

Mit September 2017 erfreut sich die Musicalstadt Wien einer neuen attraktiven Produktion, die den größten Hits des Austropop-Stars Rainhard Fendrich gewidmet ist. Bekannte „Ohrwürmer“ ganz neu verpackt in beeindruckenden Bühnenbildern, mitreißenden Choreografien und schillernden Kostümen dürfen erwartet werden. Das Da Capo zum romantisch-amüsanten Musical lässt in die spannende Welt des Bühnenaufbaus und vom Dach des Wiener Wahrzeichens, dem Steffl, auf die Hauptstadt Österreichs – vielleicht ein wenig mit dem stolzen Gedanken „I am from Austria“ – blicken.

Termin: Donnerstag, 23. November 20177.00 Uhr: Abfahrt Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, Führung Dekorationswerkstätten und Dach Stephansdom, Reisebegleitung, Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.).Fachliche Reiseführung: Guides vor OrtAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at