Einen echten Star hat Gastronom Gernot Schmidt für seine Schlagerparty am Samstag, dem 23. April, in Jennersdorf engagiert. Melissa Naschenweng aus dem Kärntner Lesachtal hat mit rosa Lederhose, rosa Ziehharmonika und Liedern über "Bergbauernbuam" die Welt des volkstümlichen Power-Schlagers in den letzten Jahren im Sturm erobert.

Lederhosenrockerin

Ihr Album "Wirbelwind" hat Gold-Status erreicht, der Nachfolger "Lederhosenrock" ist auf dem besten Weg dorthin. Über 180 Auftritte im Jahr und YouTube-Klicks jenseits der Zehn-Millionen-Grenze zeugen von gewaltigem Publikumszuspruch.

Auch die steirische Gruppe "Nordwand" inklusive dem Burgauberger Marco Prinner ist auf der nationalen Ebene längst etabliert. Ihr Pop-Schlager-Sound hat sie zu zahlreichen Konzert- und Fernseh-Auftritten in ganz Österreich geführt.

Der dritte im Schlagerparty-Bunde ist MC Deloni, der mit Musik zwischen Schlager, Volkstümlichem und Techno die Tanzflächen füllt.

Beginn in der Gernot-Arena ist um 21.00 Uhr. Vorverkaufskarten gibt es in allen Gernot-Lokalen.