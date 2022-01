Das lange Warten hat eine Ende. Die provisorisch eingerichtete zweite Krippengruppe im Kindergarten Jennersdorf ist offiziell in Betrieb genommen worden.

JENNERSDORF. Seit im Burgenland die Kinderbetreuung in Kindergärten und Krippen gratis ist, reißen die Anmeldungen nicht ab. Vor allem in der Krippe wird in den nächsten Wochen und Monaten ein enormer Zulauf erwartet, so Isabella Pendl, Leiterin des Kindergartens.

Große Nachfrage

Aktuell befinden sich 15 Kinder in der Krippe, die Nachfrage sei aber viel größer. Ein Provisorium soll nun vorübergehend Abhilfe schaffen. In den letzten Wochen wurde von Gemeinde und Kindergarten eifrig ein provisorischer Gruppenraum eingerichtet. Nur der Startschuss von seiten des Landes ließ auf sich warten.

Verzögerung

Das Fehlen der Bewilligung sorgte für Verzögerungen. "Mit Ende letzten Jahres wurde uns diese zugesagt", so Deutsch. Auf Anfrage im Büro von Landesrätin Daniela Winkler kam letzten Freitag die erlösende Nachricht: "Die Bewilligung ist draußen, die Gemeinde informiert, alles ist rechtens", erklärt Pressesprecher Georg Pangl. Im Kindergarten ist man froh darüber, dass die Bewilligung nun durch ist. "In den letzten Wochen haben wir alle Kapazitäten ausgeschöpft, daher war das Provisorium dringend notwendig", so Pendl.

Mehr Personal

Im Feber warten vier bis fünf Kinder auf Krippenplätze, im März sollen weitere Kinder folgen. Dafür wurde das pädagogische Team ebenso mit zusätzlichem Personal aufgestockt.

Planung im Laufen

Die Planung für den Ausbau des Kindergartens laufe auf Hochtouren. "Wenn alles gut geht und der Gemeinderat seine Zustimmung erteilt, könnte mit Sommerbeginn bereits mit dem Zubau begonnen werden", so die Hoffnung des Stadtchefs."Der Ausbau ist unausweichlich. Auch weil das Gebäude selbst über 20 Jahre alt und daher in die Jahre gekommen ist", schildert Deutsch.

Der Kindergarten soll um weitere 200 bis 300 Quadratmeter erweitert werden. Im heurigen Budget wurden bereits rund eine Million Euro für Zubau und Sanierung veranschlagt.