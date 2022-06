"Im Einklang mit der Natur leben" - diesen Leitsatz hat sich der Naturverein Raab verschrieben. Zum Schutz der Natur initiiert der Naturverein Raab viele Projekte.

JENNERSDORF. Regelmäßig starten die Naturfreunde im Einsatz für die einzigartige Tier und Pflanzenwelt rund um dem Fluss Raab diverse Aktionen. So wurden kürzlich in Jennersdorf auf rund einem Hektar Streuobstwiese Wasser-Tränken aufgestellt. "Von der Biene bis zum Hirschen kann hier nun jedes Tier sein Wasser holen", erklärt Andreas Lipp, Obmannstellvertreter vom Naturverein Raab.

Außerdem wurden in Zusammenarbeit mit der Volksschule St. Martin an der Raab Niestkästen für die Zwergohreule gebaut, die an den Bäumen der Streubobstwiese angebracht wurden. Die kleine Eule ist im Südburgenland ein sehr seltener Brutvogel und gilt in Österreich nach der Roten Liste als „stark gefährdet“.

Ihr Wissen um die heimischen Naturschätze geben die Vereinsmitglieder immer wieder Naturschutz-Interessierte weiter. Eines der größten Projekte des Vereins im vergangenen Jahr war die Anlegung des Neumarkter Reitschulteichs. "Um den Menschen die außergewöhnliche Natur- und Tierwelt näher zu bringen, veranstalten wir zusammen mit dem Naturpark Raab eine ökologische Führung am 14. August. Dabei soll man einen Einblick erhalten, was in einem Biotop überhaupt so alles lebt", erklärt Lipp.