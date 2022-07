Zum bereits 26. Gemeindeturnier lud der UESV Jennersdorf, Obmann Daniel Neubauer, am heutigen Samstag auf die Stocksportanlage in Jennersdorf ein.

In diesem Jahr haben sich 13 Mannschaften eingefunden, darunter eine (1) Damenmannschaft, die "Asphaltbienen", die um den neuen Wanderpokal, gesponsert von der Stadtgemeinde, in jeweils vier Kehren spielen. Drei Siege bei diesem alljährlich stattfindenden Turnier sind notwendig, um den Pokal in den endgültigen Besitz zu übernehmen.

MEHR Photos online auf: jdf-events.at