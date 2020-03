Nachdem es für Sebastian Jud beim Snowboard-Weltcup in Sierra Nevada (Spanien) nicht ganz nach Wunsch verlief, er wurde 23, freut er sich schon auf seine erstmalige Teilnahme am Weltcup-Finale in Veysonnaz (Schweiz).



SIERRA NEVADA/MÜHLGRABEN. Für den Mühlgrabener standen die Weltcup-Rennen in Sierra Nevada in Spanien auf dem Plan. Nachdem die Quali-Läufe wegen starker Böen verschoben werden mussten, fanden Quali und Rennen an einem Tag statt.

Gutes Gefühl

"Ich fühlte mich gut, und obwohl der Kurs mir nicht sehr entgegen gekommen ist, bin ich sehr gut gefahren.", erzählt Jud. "Die Quali war nicht ideal, ich habe einen schweren Fehler gemacht." Trotzdem fuhr er die zwanzigste Bestzeit ein. "Im Rennen selbst, hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Im Ko.-Lauf lag ich lange auf Platz zwei, ehe ich auf der Zielgeraden, über den letzten Sprung, aus den Windschatten heraus überholt wurde ." Dies bedeutete am Ende Rang 23. "Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden, ich kann mir nichts vorwerfen.", resümiert der Mühlgrabener.

Weltcup-Finale qualifiziert

Als Lohn für seine gute Weltcup-Saison wartet nun das Finale in Veysonnaz. Am Start stehen die besten 32 des Weltcups - Jud ist 24. "Nun heißt es gut trainieren und gut vorbereiten. Mein Ziel ist, unter die Top-16 zu kommen.", so der Boardercrosser.