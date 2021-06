Beim Gespannfahrturnier in Viechtwang in Oberösterreich erreichten Marisa und Gerald Rösler tolle Resultate.



VIECHTWANG/POPPENDORF. Marisa Rössler vom Reit- und Fahrverein (RFV) Poppendorf startete mit Anton in der Klasse S für Einspänner. Die Dressur gewann Rössler mit einem Ergebnis von 52,05 Punkten mit großem Vorsprung, aber auch im Marathon blieb sie siegreich. Die Gesamtwertung gewann Rössler mit großem Vorsprung von 128,20 Punkten.

In der Klasse S für Zweispänner nahm Gerald Rössler ebenfalls vom RFV Poppendorf mit "Icoon und Idealist" die Vielseitigkeitsprüfung in Angriff. Im Laufe des Bewerbs entwickelte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rössler und dem Zurndorfer David Hötsch.

In der Dressur holte Hötsch mit 56 Punkten den Sieg. Aber Rössler hielt den Abstand in Grenzen und holte mit 56,44 Punkten den zweiten Platz. Im Marathon konnte Rössler 0,20 Punkte aufholen, dieses Resultat war letztlich zu wenig. Hötsch gewann die Vielseitigkeitsprüfung mit 138,18 Punkten. Auf Rang zwei folgte Rössler mit 138,42 Fehler-Punkten.