FÜRSTENFELD/MINIHOF LIEBAU/KÖNIGSDORF. Auch bei den Burschen waren die Steirischen Karate-Landesmeisterschaften fest in burgenländischer Hand. So ergatterte Samuel Wolf aus Minihof Liebau zweimal Gold im Kumite am Ball U12 und im Team mit Matthias Fandl im Demonstration Kumite U12. Ebenfalls den ersten Platz sicherte sich Fabio Deutsch aus Königsdorf. Er gewann im begrenzten Freikampf ohne Unterbrechung U14.

Beide Karatekämpfer starten für den Karateclub Fürstenfeld.