Ein Jahr danach - Was blieb von den "Güssing Knights"?

19.04.2017, 07:00 Uhr

Seit 8. April 2016 gibt es in Güssing keinen Bundesliga-Basketball mehr zu sehen. Die Güssing Knights mussten sich aus dem Spielbetrieb zurückziehen, doch was machen die ehemaligen Stars jetzt?

Nach zwei Meistertiteln und dem österreichischen Cup-Sieg mussten sich Güssings Basketballer vor einem Jahr leider aus dem Profi-Basketball zurück ziehen. Wenig später versuchte zwar eine Investorengruppe rund um Richard Zweiler wieder Top-Basketball nach Güssing zu bringen, das scheiterte jedoch aus verschiedensten Gründen.Karl Baldauf und seine "Blackbirds" aus Jennersdorf/Fehring übernahmen dann die übrigen Spieler, sowie den Nachwuchs.

Stars wechselten

Zahlreiche Spieler versuchten dann bei anderen Vereinen ihr Glück. Thomas Klepeisz wechselte nach Braunschweig in die deutsche Bundesliga. Sebastian Koch transferierte nach Wien. Mom Lanegger ging sogar nach Dänemark. Die Legionäre Watts und Travis versuchten sich ebenfalls in Europa. Die Youngster Ernst und Gaspar sind nach Fürstenfeld gewechselt.Coach Matthias Zollner zog wieder nach Deutschland und ist Experte für den PayTV-Sender Sky.Von der alten Garde sind mit Matthias Klepeisz, Christoph Astl und Kapitän Manuel Jandrasits einige dem Verein treu geblieben.Der alte Verein "Güssing Knights" ist jedoch nicht aufgelöst. "Der Verein existiert noch.", erklärte Blackbirds Güssing Headcoach Daniel Müllner. Aber er ist "sozusagen stillgelegt".Ob es in Zukunft wieder Bundesliga-Basketball in Güssing geben wird? Headcoach Daniel Müllner möchte sich "jetzt erst mal sportlich für die 2. Bundesliga qualifizieren". Die Blackbirds gehen als Tabellenführer in das Landesliga Aufstiegs-Playoff. Mit dem Titel wäre der Aufstieg in die 2. Bundesliga, eine Halb-Profi Liga, möglich sein.In den nächsten Wochen sollen nun zahlreiche Sitzungen mit Sponsoren anstehen um das Budget zu besprechen. "Wir gehen aber sicher kein Risko ein!", stellte Müllner klar. Die meisten der "alten" Spieler wären beim Aufstieg dabei. Mit Dornbirn und Salzburg gibt es nur wenige wirklich entfernte Fahrten.Im Güssinger Aktivpark merkt man zwar, dass es "nur noch" Landesliga-Basketball ist, aber mit circa 400 Zuschauern pro Spiel sind die Blackbirds trotz dritter Liga noch einer der Top-Zuschauermagneten im österreichischen Basketball. Manch Bundesliga-Verein würde von so einer Basis träumen.