Fußball- Legende Fritz Fuchs ist 60

27.09.2017, 17:14 Uhr

 Dobersdorf:



Fritz Fuchs, ein "Fußballerurgestein", feierte am 24.09.2017 seinen 60. Geburtstag.

Mit insgesamt 604 absolvierten Meisterschaftsspielen gehört er wohl zu den erfahrensten Fußballern der Region.



Zwischen 1970 und 1974 spielte er in der Schülermannschaft Rudersdorf, wonach er bis 1991 in der Kampfmannschaft des USV Dobersdorf aktiv war.



Danach begann seine Karriere als Trainer bei den Sportvereinen in Hackerberg, Rudersdorf und Deutsch Kaltenbrunn. Seit 2012 trainiert er die Kampfmannschaft es USV Dobersdorf.



Er ist begeisterter Anhänger von Rapid und der Nationalmannschaft von Brasilien.Seit er pesioniert ist, beschäftigt er sich intensiv mit dem Hobbyobstbau, dem Schnapsbrennen und dem Marmeladekochen.Fritz Fuchs sieht seinen runden Geburtstag gelassen und möchte noch lange in der Welt des Fußballes aktiv sein. Wie auf den Fotos erkennbar ist, hat er das Ballgefühl nicht verloren.......