Von 13. bis 17. Dezember fand am BRG/BORG Kirchdorf ein Adventmarkt zugunsten einer Sozialküche im nordsyrischen Aleppo statt. Projektkoordinator Stefan Maier informierte die Schülerinnen und Schüler in einem Onlinevortrag über die Lage in Syrien.

KIRCHDORF/ALEPPO. Seit Anfang September wird in der Franziskanerpfarre von Aleppo täglich für tausend Menschen gekocht. Unterstützt werden die Franziskaner vom Linzer Verein ICO - Initiative Christlicher Orient. "Die Not der Menschen in der leidgeprüften Stadt ist groß. Es fehlt mittlerweile am Lebensnotwendigsten. Strom gibt es maximal ein bis zwei Stunden am Tag," berichtet Stefan Maier, der in einem Onlinevortrag über die dramatische Lage informierte und das Hilfsprojekt vorstellte.

Eine warme Mahlzeit pro Tag

Bei dem schulinternen Adventmarkt des BRG/BORG Kirchdorf in der dritten Adventwoche wurden von den Schülerinnen und Schülern Weihnachtskarten, Geschenkpapier, Christbaumanhänger, Kerzen, Schmuck und vieles mehr gebastelt und zum Verkauf angeboten. Im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts hatten alle Klassen die Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke zu erwerben. Der gesamte Erlös geht an die Sozialküche und das Projekt "Eine warme Mahlzeit pro Tag". Weitere Infos gibt es bei www.christlicher-orient.at