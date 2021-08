Welt aus bunten Scheiben

Wer hat das nicht schon erlebt: Wir treten in eine Kirche und der Raum leuchtet, denn die Sonne scheint durch farbige Fenster und schafft diese besondere Atmosphäre. Der Schlierbacher Odilo Kurka beherrschte die alte Kunst der Glasmalerei und der Herstellung von bleigefassten Glasbildern. Am 11. Juli ist der Glashandwerker sechs Wochen vor seinem 90. Geburtstag gestorben. Melchior Frommel erinnert sich im Gespräch mit der Rundschau.

Schlierbach: „Ich kam als junger Kunststudent nach Schlierbach. Odilo nahm mich unter seine Fittiche. Er besorgte mir einen Arbeitsmantel und händigte mir einen Diamant-Glasschneider aus“, beschreibt Frommel die erste Begegnung. Viele prächtige Farbglasfenster in öffentlichen und privaten Gebäuden sind durch Odilo Kurkas Hände gegangen. Über vier Jahrzehnte ließ er in der Glaswerkstätte des Klosters Schlierbach mit schneller Hand den Diamanten übers Glas laufen und war bei der Ausführung von über 1000 Glasfenster für mehr als einhundert Künstler beteiligt.

Meister Odilo…

nannte ihn der Maler Franz Weiß. Kurka hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Er entdeckte die Facetten des Werkstoffes Glas und investierte viel Zeit, um sein Können zu perfektionieren. „Diese Arbeit erfordert künstlerisches Talent, eine geschickte Hand für die feinen Malereien mit Silbergelb und Schwarzlot“, schildert Frommel die Tätigkeiten eines Glashandwerkers, „und handwerkliche Fertigkeiten, um die Ideen auf dem Glas umzusetzen“. Kurka reizte es, Heilige wie Sankt Franziskus oder Florian, die vier Jahreszeiten, die vier Elemente und Blumensträuße in Glas zu verewigen. Sein Ouevre umfasste auch Glasmalereien in modernem Stil. In der monumentalen 9 Meter langen Fensterwand der Kirchdorfer Krankenhauskapelle sind Blautöne zu finden, die die Farbe des tiefen Meeres haben. Gelbe Platten, die mit der Sonne um die Wette strahlen und Rottöne, die bei Sonneneinfall wie Flammen züngeln.

Als Mann keiner großen Worte und Zeremonien…

beschrieb ihn Bürgermeisterin Katharina Seebacher. Seine Bescheidenheit auch in puncto Honorar und seine künstlerische Vielfalt bescherten ihm viele Aufträge. Margret Bilger schrieb: „Bist du mir im guten Willen ein Vorbild und in der Geduld des Dienens“. Durch seine zurückhaltende Art sind dem Glashandwerker Künstler wie Franz Weiß, Margret Bilger, Lydia Roppolt und viele andere zu Freunden geworden. „Odilo konnte sich schnell auf die Eigenheiten der Künstler einstellen“, weiß Melchior Frommel. Sie diskutierten mit ihm ihre Entwürfe, wählten gemeinsam die Farbgläser aus hundert verschiedenen Farbtönen und ließen ihn ihre Fenster zuschneiden. Die Freundschaften mit den Künstlern bezeichnete Odilo als die sein Leben am meisten bereichernde Zutat seines Berufs.

Bleibende Spuren

Das Schaffen von Odilo Kurka hat eine enorm reiche Ernte beschert. „Wir müssen wieder schauen lernen, wie es nur Kinder und ganz weise Leute können“, appellierte Kurkas Künstlerfreund Franz Weiß. Wer das in Schlierbach tut, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Viele seiner Werke sind im öffentlichen Raum sichtbar und entfalten durch ihre leuchtenden Farben und handwerkliche Perfektion einen unglaublichen Zauber. „Odilo war von der Kunst beseelt“, sagt Frommel. Er wird in seinen Werken aus bunten Scheiben weiterleben.