Hufnagl neuer Nachwuchsleiter und Winterneuzugang bei Pettenbach

Pettenbachs neuer Winterneuzugang heißt Marco Hufnagl. Der 28-jährige kam im Winter vom SV GW Micheldorf zu den Almtalern.

Mit Marco Hufnagl verstärkt sich die Union Pettenbach nur mit einem Akteur im Winter.



"Marco ist ein erfahrener Akteur und kann mehrere Positionen spielen,"

so Pettenbachs Sportlicher Leiter, Walter "Wauki" Waldhör

Hufnagl spielte in seiner Jugend für die ASKÖ Kirchdorf, ehe er 2002 nach Micheldorf wechselte. Er kann 223 Kampfmannschaftspartien vorweisen, in denen er auch 40 Treffer erzielen konnte. Neben der Rolle als Spieler begleitet Marco zudem das Amt des Nachwuchsleiters in Pettenbach. Zur Eingewöhnungsphase und Unterstützung bilden Damentrainer Florian Rauch und Marco aktuell gemeinsam das Nachwuchsleiter-Team.

Nachdem Ulrich Keck sich momentan auf Weltreise befindet wurde daher die sportliche Leitung Pettenbachs zum handeln gezwungen. Neben Keck wechselte Stefan Tiefenthaler (Leihweise) zum Bezirksligisten Union Gschwandt. Heiko Heinzlmeier wechselte zudem zur ASKÖ Vorchdorf.