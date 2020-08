Mit einem knappen 4:3 Sieg gehen die Nussbacher Faustballerinnen aus der ersten Partie der Bundesliga Feldsaison 2020 als Gewinner vom Platz. Nach einer 2:0 Führung müssen die Damen aus Nussbach noch zittern.

NUSSBACH (sta). Nach einer unerwartet langen Pause stand dieses Wochenende die erste Bundesliga Runde für die Damen der Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach vor der Tür. Durch die COVID 19 Regelungen findet dieses Jahr auch die Faustball- Bundesliga in einem neuen und verkürzten Modus statt. Die Liga wird in zwei Gruppen geteilt und es finden nur Einzelspiele statt. Nach der Gruppenphase spielen die Gruppenersten und -zweiten um den Einzug in das Finale. Die Damen aus Nußbach müssen in den nächsten Wochen zusätzlich zu den Arnreiter Damen, gegen die sie einen 4:3 Sieg feiern konnten, noch die Mannschaften aus Seekirchen, Reichenthal und Freistadt bezwingen.

Entscheidung erst im siebten Satz

Nach der langen Vorbereitungsphase und schon einigen Trainingsspielen gingen die Nußbacher Mädls sehr positiv in die erste Meisterschaftsrunde. Die Gegner: Die Damen der Union Raiffeisen DIALOG Telekom Arnreit. Die Mühlviertlerinnen sind bekannt für ihren Kampfgeist, somit waren spannende Ballwechsel vorprogrammiert. Gegen die Arnreiterinnen wurde auch schon in der Vorbereitung ein Testspiel absolviert, bei dem sich die Nußbacherinnen klar mit 3:0 durchsetzen konnten.

In der ersten Runde war es allerdings keine klare Angelegenheit. Die Nußbacherinnen starteten stark in das Spiel und holten sich klar den ersten Satz. Auch den zweiten konnten sie für sich entscheiden. Danach fingen die Unsicherheiten an. Die Sätze 3 und 4 waren geprägt von Eigenfehlern auf der Nußbacher Seite. Arnreit nützte diese Schwächen und zeigte ein sicheres und starkes Spiel. Dies führte zum Ausgleich und es stand 2:2 in Sätzen.

Nach einer kurzen Satzpause scheinte es auf Nußbacher Seite wieder besser zu laufen. Aber auch die Arnreiter Damen wollten noch nicht locker lassen und so kam es zu einem entscheidenden siebten Satz. Coach Marco Salzberger stellte die Abwehr in die V- Formation und konnte dadurch erfolgreich die druckvollen Service von Arnreit entschärfen. Damit bekamen auch die Angreiferinnen aus Nußbach die Chance zu glänzen. Schlussendlich konnten die Kremstalerinnen im letzten Satz mehr Routine zeigen und sicherten sich einen 4:3 Sieg.

"Arnreit hat heute sehr stark gespielt. Sie haben uns auf allen Positionen unter Druck gesetzt. Leider sind wir mit dem Wechsel vom Nass- zum Trockenball nicht sehr gut klargekommen und haben uns das Leben auch unnötig selbst schwer gemacht. Aber genau das sind die Spiele aus denen wir viel mitnehmen können. Es freut uns, dass wir trotzdem wieder zurück ins Spiel finden konnten und schlussendlich die Punkte nach Hause geholt haben." resümiert Abwehrspielerin Angela Mayrhofer.

Nächsten Samstag (22.August 2020) geht die Punktejagd für die Nußbacherinnen weiter. Gegner ist Gastgeber Freistadt. Anpfiff der Partie ist 9:30 Uhr.