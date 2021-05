Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheinen die Faustballer aus Kremsmünster in der 1. Bundesliga-Saison angekommen zu sein.

KREMSMÜNSTER. Mit einem glatten 4:0 kehrt das Winterleitner Team aus Münzbach heim und schiebt sich damit auf Rang sechs der Tabelle. „Wir haben uns zu Beginn penibel an die vorgegebene Taktik gehalten und sind auch gleich davongezogen. Mit Fortdauer des Spieles wurde Münzbach stärker und wir etwas schlampig, wir sind aber froh schlussendlich so klar gewonnen zu haben“, berichtet Laurenz Hübner, der vor allem zu Beginn die Angreifer der Münzbacher zur Verzweiflung brachte. Für den TuS war die Begegnung nur der Auftakt einer anstrengenden Woche. So ist am Donnerstag, den 3. Juni ab 11 Uhr der AWN TV Enns zu Gast, am Samstag (5. Juni) müssen die Grün-Weißen nach Froschberg und gleich am Tag darauf begrüßt man auch um 11 Uhr den Meister aus Vöcklabruck im Faustballzentrum Kremsmünster. „Ein Sieg gegen die drei Kaliber täte uns im Kampf um die Top 6 gut“, weiß TuS Kapitän Florian Winterleitner.

TuS2 als Konditionswunder

Fünf Spiele, vier Siege, mit 34 Sätzen mit Abstand die meisten gespielten Durchgänge in der 2. Bundesliga – TuS2 gilt als das ausdauerndste Team der Liga. Auch diesmal ein auf und ab gegen das Zweier-Team aus Vöcklabruck mit dem besseren Ende im 7. Satz für den TuS. Mit dem Erfolg festigen die Grün-Weißen eine Platz unter den Top3. „Nächste Woche geht´s zum Tabellenführer nach Drösing, die sin derzeit der Maßstab der 2. Liga“, freut sich Angreifer Stefan Zehetner schon auf das Top-Duell.