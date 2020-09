Nach langen Verhandlungen ist es fix. Möbelix kommt in den Michelpark nach Micheldorf.

MICHELDORF (sta). Auf dem mehr als 20.000 Quadratmeter großen Areal des Michelparks in Micheldorf beginnen demnächst die Arbeiten – XXXLutz errichtet ein neues Möbelix-Möbelhaus mit mehr als 5.000 Quadratmetern Verkaufsfläche.

"Nach zwei Jahren an intensiven Verhandlungen ist es jetzt fix. Die Verträge sind unterschrieben. Damit geht auch ein Herzenswunsch von mir in Erfüllung", so der Waldinger und gebürtige Kirchdorfer, Klaus Stöckler. Gemeinsam mit seinem Partner Christian Mitterbauer kaufte er die Immobilie 2018 von der Ärztekammer. "Mich verbindet immer noch viel mit dem Kremstal."

Für Stöckler schließt sich mit der Vertragsunterschrift ein Kreis. "Ein Möbelhaus hat bisher im Kremstal gefehlt. Die nächsten sind in Liezen, Wels und Ansfelden. Wir haben im Michelpark eine hohe Wertschöpfung geschafft. 14 Unternehmen werden künftig auf dem Areal angesiedelt sein, viele Arbeitsplätze werden geschaffen. Lediglich vier kleine Einheiten sind noch frei. Ich würde mir noch eine Bäckerei und ein Kaffeehaus wünschen."

Bereicherung für die ganze Region

Bürgermeister Horst Hufnagl zeigt sich hochzufrieden. Er sagt: "Die Gemeinde erlebt mit der Ansiedelung einen Aufschwung, der ganze Bezirk profitiert davon. Die Zusammenarbeit mit Klaus Stöckler war vom ersten Tag an sehr gut. Ich freue mich, dass wir gemeinsam den Michelpark wieder zum Leben erwecken. Wir arbeiten auch bereits an einer Verkehrsanbindung für Fußgeher und Radfahrer in das Ortszentrum von Micheldorf."