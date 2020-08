ROSENAU (sta). Seit heuer ist Maria Benedetter Bürgermeisterin in der Gemeinde Rosenau. Hauptberuflich schaukelt sie das Büro bei der Firma Thermowhite in Spital/Pyhrn. Da war es für sie selbstverständlich, dass sie beim Verlegen des Estriches bei der Erweiterung des Umkleidebereiches im Zeughaus der FF Rosenau und beim Bau des neuen Turnsaales selber Hand anlegte und ihre Kollegen der Firma Thermowhite unterstützte. "Ich mache das gerne und es macht Spaß, wenn ich damit die Feuerwehr unterstützen kann", so die Ortschefin.