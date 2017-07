Grenzumrundung von Grünburg ist 2018 geplant

18.07.2017, 13:38 Uhr

Mehr als 40 Kilometer lang ist die Grünburger Gemeindegrenze.

GRÜNBURG (wey). Geplant ist, diese mit Interessierten zu begehen. Ein Grenzbereich befindet sich allerdings mitten in der Steyr, daher wird man diese mit dem Boot befahren müssen. Bürgermeister Gerald Augustin samt Team und Gudrun Kössner, Gemeindevorstand aus Molln, erkundeten die Strecke vorab. Die Fahrt von Agonitz bis Haunoldmühle am Grenzverlauf Grünburg und Molln sollte die Gemeinden verbinden und wieder ins Bewusstsein rufen, in welch schöner Gegend wir zu Hause sind. Der Produzent der bekannten Grabner-Boote, Ewald Grabner, führte die Tour. Die Boote werden immer wieder auf der Steyr erprobt. Diesmal testete man einen Prototypen, der 2018 auf den Markt kommt.