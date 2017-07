Rosenauer Volksschüler besuchen Rosenauer Rallye-Ass

18.07.2017, 15:19 Uhr

Die dritte Klasse der Volksschule Rosenau besuchte die Firma von Rallye-Ass Raimund Baumschlager in Micheldorf.

ROSENAU (wey). Die Kinder bekamen einen Einblick in Büros und Lagerräume. In den Werkstätten konnten sie zerlegte und zusammengebaute Autos unter die Lupe nehmen. Ein besonderes Highlight war, dass sich jedes Kind in ein Rallyeauto hineinsetzen durfte. Auch den Lkw, in dem das Equipment und ein Auto transportiert wird, schauten sich die Kinder an. Nach einer Stärkung nahm sich “Mundl“ persönlich noch die Zeit, die Fragen der Kinder zu beantworten, Selfies mit ihnen zu machen und jedem Kind ein Autogramm zu geben. Dass die Kinder das alles erleben durften, verdanken sie der Verbundenheit Baumschlagers mit seiner Heimatgemeinde.