16. und 17. September 2017: "EXPO" Inzersdorf öffnet die Türen

26.04.2017, 13:02 Uhr

Die Gewerbeaustellung wird auch heuer wieder eine tolle Leistungsschau der Betriebe

INZERSDORF (sta). Die Gewerbeausstellung in Inzersdorf hat sich zu einem beliebten Wirtschafts-Event im Kremstal entwickelt. Das Firmengelände und die Werkstätte der Tischlerei Limberger wird von 16. bis 17. September 2017 wieder zum „Messeort“.Die erste EXPO Inzersdorf hatte im Jahr 2004 ein klares Ziel. Man wollte die bestehenden Unternehmen der Gemeinde in das Rampenlicht stellen und für das damals fast „leere“ Gewerbegebiet die Werbetrommel zu rühren. „13 Jahre später zeigt sich, welche Dynamik von der ersten Ausstellung ausgegangen ist“, freut sich der heutige Obmann Otto Brandt des Wirtschaftsvereines.

Am 16. und 17. September 2017 ist es wieder soweit. Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen stehen rund um den A9-Kreisverkehr bei der A9-Abfahrt wieder im Rampenlicht. Alles dreht sich beim Kreisverkehr um die Wirtschaft. Das Organisationsteam hat mit den ersten Vorbereitungsarbeiten bereits begonnen. Das Wochenende wird wieder Interessantes für die Besucher bieten. Unternehmen können das Event nutzen, um sich entsprechend zu präsentieren. Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm soll der „Fun- und Informationsfaktor“ für die Besucher nicht zur kurz kommen. „Vieles wird sich auch um den Bereich Fachkräfte der Zukunft drehen. Ein Erfolgsfaktor der EXPO Inzersdorf ist eben der Programmmix, der Ausstellungsort und die etwas andere Gestaltung einer Gewerbeausstellung“, so Brandt.Modellbau Lindinger ist in seiner Branche österreichischer Marktführer. Das Unternehmen hat bereits zugesagt, mit Modellbau-Flugshows die Gewerbemesse zu unterstützen. Betriebe rund um den Kreisverkehr werden auch zum Tag der offenen Tür einladen. Die A9-Abfahrt Inzersdorf hat sich zu einer sehr wichtigen Drehscheibe für die Wirtschaft im Kremstal entwickelt. Diese lokale Verkehrsachse ist somit von überregionaler Bedeutung."Die WKO Kirchdorf unterstützt die Initiative der Unternehmen“, sagt WKO-Bezirksstellenleiter Siegfried Pramhas. "Alle interessierten Betriebe des Bezirkes sind eingeladen sich an der EXPO zu beteiligen".Ausstellungsinteressierte können sich bis zum 20. Mai 2017 bei der WKO Kirchdorf unter kirchdorf@wkooe.at anmelden.