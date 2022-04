Heute gegen 17.20 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Fahrrad in Krumpendorf auf der Halleggerstraße in Richtung Krumpendorf, wo er einem vor ihm anhaltenden PKW, gelenkt von einer 33-jährigen Frau aus dem Bezirk Leibnitz, auffuhr.

KLAGENFURT. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Zweiter Unfall

Ein zweiter Unfall mit einem Fahrrad ereignete sich heute gegen 17.10 Uhr. Eine fuhr eine 44-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihrem Mountainbike auf einer Schotterstraße von der Nessendorfer Straße in Richtung Grabenhofweg. Auf einem abschüssigen Teil der schmalen Straße konnte sie einem entgegenkommenden PKW nicht mehr ausweichen, stürzte auf die Motorhaube des PKW und in weiterer Folge auf die Fahrbahn, wo sie mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen blieb. Sie wurde durch den PKW-Lenker, einem 28-jährigen Mann aus Klagenfurt und ihren Mann erstversorgt und anschließend von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.