Viele Gemeinden winken mit einem Umrüstbonus für alte Ölkessel auf modernere, nachhaltige Systeme.



KLAGENFURT LAND. In vielen Gemeinden gibt es einen Zuschuss zum Heizungstausch, die alten Ölheizungen sollen aus den Häusern verschwinden.

Laut Zells Bürgermeister Heribert Kulmesch sind auch schon die ersten Anträge eingelangt: „Im Gemeindegebiet gibt es noch rund 50 bis 60 Haushalte, die mit Öl heizen. Das Potenzial für einen Heizungsumstieg ist groß, die Förderungen sind so hoch wie noch nie.“

Das Ziel in Feistritz ist, so viele Ölkessel wie nur möglich aus dem Gemeindegebiet zu verbannen. „Daher gibt es auch schon seit Jahren Fördermaßnahmen in diese Richtung, die wir als Gemeinde finanzieren, mit den zusätzlichen Mitteln der Landes-Umweltabteilung wird der Anreiz für eine Umstellung jetzt noch größer“, freut sich Bürgermeisterin Sonya Feinig.

„Es liegen uns auch schon Förderanträge vor, was uns sehr freut. Mit den Fördermitteln der Landes-Umweltabteilung werden wir über 25 Heizungsumstellungen zusätzlich unterstützen können“, so St. Margaretens Bürgermeister Helmut Ogris. Hier will man nun auch das vorhandene Photovoltaik-Potenzial auf öffentlichen Gebäuden eruieren, eine Anlage wurde bereits auf der neu sanierten Volksschule installiert.

Konkret wird in den Gemeinden seit April 2022 Folgendes gefördert:

•Umstieg von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Heizung auf Basis erneuerbarer Energie: 1.500 Euro pro Anlage

•Nachträgliche Demontage und Entsorgung von Öl- oder Gastanks, wenn der Umstieg bereits in der Vergangenheit erfolgt ist: 500 Euro