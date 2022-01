Vorgestern, am letzten Tag des Jahres 2021, bzw. in der darauffolgenden Silvesternacht wurde ein erst 18-jähriger Mann im Bezirk Klagenfurt-Land bestohlen: In seine Wohnung wurde eingebrochen.

KLAGENFURT-LAND. Unbekannte Täter brachen zwischen dem Nachmittag des 31. Dezember und 01.45 Uhr der darauffolgenden Nacht in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Krumpendorf ein, wo es zu einem Diebstahl kam.



18-Jähriger bestohlen

Die Täter stahlen dort aus dem Schlafzimmer zum Nachteil eines 18 Jahre alten Mannes aus dem Bezirk Klagenfurt Land einen Tresor samt Inhalt. Im Tresor befand sich Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro, sowie einige Dokumente. Näheres ist zum Vorfall bis dato noch nicht bekannt.