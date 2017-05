Magdalensberg: Werkzeug und Tresor gestohlen

09.05.2017, 19:44 Uhr

Unbekannte Einbrecher schafften Tresor durch WC-Fenster einer Firma nach draußen.

MAGDALENSBERG. Unbekannte Täter konnten in der Nacht auf heute in einen Betrieb in Magdalensberg gelangen. Nach dem Aufbruch einer Türe zu einer Werkshalle stahlen sie dort diverses Werkzeug. Dann machten sie sich auf den Weg - ca. 700 Meter weiter zu einem Firmengelände. Über einen Maschendrahtzaun stiegen sie ein und zwängten irgendwie ein WC-Fenster auf. Aus einem Büro stahlen sie einen nicht verankerten Tresor. Wie viel Bargeld darin war, ist noch nicht bekannt. Den Tresor hoben sie übers WC-Fenster nach draußen und dort transportierten sie ihn wahrscheinlich mit einem PKW ab.