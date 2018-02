Netzwerk für die schönsten Tage im Leben

06.02.2018, 17:30 Uhr

Start des Dienstleiters-Netzwerks "Maria Saal. Heiraten - Feiern - Begegnen". Es unterstreicht die Vorzüge der Region.

MARIA SAAL. Bei der Hochzeitsmesse Ende Jänner in Klagenfurt hatten sie ihren ersten "Auftritt" nach dem operativen Projektstart mit Jänner: das Dienstleister-Netzwerk mit dem Namen "Maria Saal. Heiraten - Feiern - Begegnen". Den Initiatoren Kerstin Mischkulnig sowie Kornelia und Bernhard Wallner kam bei dieser Idee der Zufall in die Quere. "Kerstin ist mit ihrer ,Herzschmiede' und ich mit meinem Fotostudio am Domplatz vertreten, hinzu kommt als Nachbar das Haus der Begegnung. Das sind drei Anbieter für Feiern jeglicher Art, also mit demselben Kundenkreis, im selben Haus", erzählt Kornelia Wallner. Warum nicht die Ressourcen bündeln?

Es folgten Gespräche mit weiteren Unternehmern und Dienstleistern. Das Ziel: Maria Saal und Umgebung beleben, seine Vorzüge vor den Vorhang holen und auch anderen Anbietern die Chance geben, mitzumachen. Wallner: "Hinzu kommt, dass ich oft von Brautpaaren höre, dass die Hochzeitsplanung aufwändig ist, man sich alles zusammensuchen muss", so die Berufsfotografin, seit 25 Jahren selbständig.Mittlerweile sind knapp 30 Partner dabei: vom Juwelier bis zum Modegeschäft, vom Pfarrer bis zum Miet-Bulli, vom Kutscher bis zum Konditor. Natürlich ist auch die Gemeinde mit im Boot. Jede Sparte bzw. Branche ist nur einmal vertreten, denn es geht bei diesem Projekt mit dem Domverein als Träger nicht um Konkurrenz, sondern ums Gegenteil. "Alle Netzwerk-Partner kennen sich, wir treffen uns regelmäßig zum Austausch. Man empfiehlt sich gegenseitig. Das Projekt selbst macht keinen Gewinn, jeder einzelne Partner soll davon profitieren - und Maria Saal", erklärt Mischkulnig.Die regionalen Dienstleister ums Heiraten, Feiern und Begegnen in Maria Saal wollen ein individuelles Gesamtpaket anbieten und setzen auf persönliche Beratung und Betreuung. Kunden können so aus einem großen Repertoire an Dienstleistungen schöpfen und sich bei der Planung einer Feier unterstützen lassen oder die komplette Organsiation abgeben.Als "Visitenkarte" dient eine Box, in der alle Partner vertreten sind und die umfangreich informiert. Wussten Sie etwa, dass man im Freilichtmuseum standesamtlich heiraten kann oder auch im Tonhof und im Weingut Karnburg? Mischkulnig: "Ich selbst wusste das als Maria Saalerin nicht." Die Box ist bei allen Partnern, im Gemeindeamt oder in der Dompfarre erhältlich, man kann sie auch anfordern.Die Hochzeitsmesse lief jedenfalls erfolgreich, 2018 sieht das Netzwerk als Pilotphase. "Wir schauen jetzt als Initiatoren, wie wir die Partner am besten vermarkten können. Jeder soll seine Ideen einbringen. Denn jedes Rad bei uns muss laufen, dass auch das Netzwerk läuft."