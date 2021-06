KLAGENFURT. Der Name der Band ist ziemlich ungünstig gewählt. Denn spätestens seit der Namensgeber im Dezember 2014 verstorben ist, ist die Joe Cocker Cover Band das Original und damit von einer Coverband weit entfernt. Mit geschlossenen Augen fühlt es sich an, als würde man mitten am Woodstock Gelände, von tausenden Hippies umgeben, die Performance des noch jungen Joe Cocker verfolgen. Stattfinden tut dieses musikalische Erlebnis am Freitag, den 4. Juni um 19 Uhr im Eboardmuseum. Am Montag darauf, am 7. Juni, ebenfalls um 19 Uhr gibt es das Wiedersehen mit Bu13 im Eboardmuseum. Monatelang gab es eine literarische Abstinenz - jetzt darf endlich wieder vor Ort multidimensionale Literatur erlebt werden. Nähere Infos zu Buch13 gibt es unter www.buch13.at. Sitzplatzreservierungen für beide Veranstaltungen sind unter der Telefonnummer 0699/19144180 oder via E-Mail an office@eboardmuseum.com möglich.