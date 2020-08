Landeshauptmann Peter Kaiser und Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig begrüßten die August-Ferialpraktikanten im Konzerthaus zum „It's my life Praktikum +".

KLAGENFURT. 28 Schüler und 19 Studenten werden im August ein Praktikum im Landesdienst ableisten. Diesen Sommer sind es insgesamt 108 Ferialpraktikanten. Das Besondere: Heuer gibt es erstmalig eine Sommerakademie unter dem Titel „It's my life Praktikum+" der Kärntner Verwaltungsakademie.

Höhere Erwartungen an die Landesverwaltung

Mit dem Besuch der Sommerakademie sollen die Praktikanten einen Einblick in die Aufgaben und die Arbeit der Landesregierung, des Landtages und der Abteilungen bekommen und sie somit auf den Berufsalltag vorbereiten. „Sie schnuppern mit ihrem Praktikum erstmals in die Arbeitswelt hinein, bekommen erste Einblicke und Eindrücke der Landesverwaltung und sollen gleichzeitig erfahren, wofür das Land Kärnten steht“, so Schaunig. Denn die Anforderungen an die Landesverwaltungsmitarbeiter sind größer geworden, stellt Kaiser fest. „Die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die Landesverwaltung haben sich im Hinblick auf ein rasches, hilfsbereites, kompetentes und freundliches Service verändert“. Um weiterhin engagierte Mitarbeiter zu beschäftigen, gibt es Überlegungen ein neues Gehalts- und Besoldungsschema, mit höheren Einstiegsgehältern zu entwickeln.

It's my life Praktikum+

Im Rahmen dieser Idee von Kaiser und der Finanzreferentin, werden einmal wöchentlich an einem halben Tag verschiedene Kursmodule zu relevanten Themen angeboten. Alle Teilnehmer erhalten anschließend eine Zertifikatsbestätigung. Mit dem Sommerakademie-Programm wollen wir allen Ferialpraktikantinnen und -praktikanten einen Einblick in die Vielfalt und Bandbreite des Landesdienstes und in die Bildungsangebote der Verwaltungsakademie geben. Gleichzeitig wollen wir ihnen mit den Akademieangeboten auch etwas für ihre persönliche Zukunft mitgeben“, so Verwaltungs-Akademie Direktor Heinz Ortner. Der August-Turnus endet am 2. September.