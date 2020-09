Im Rahmen der Klagenfurter Herbstmesse geht es an den fünf Tagen auch um "Krimi(nelle)s aus Kärnten".

KLAGENFURT (chl). "In guter Kriminalliteratur kann man oft mehr über Kultur und Gesellschaft erfahren als in so manchen kulturwissenschaftlichen Publikationen", sagte Katharina Herzmansky, Germanistin und Literaturexpertin der Landes-Kulturabteilung, bei der Präsentation des neuen Krimis "Kärntner Totenmesse" vom Klagenfurter Krimiautor Roland Zingerle.

Zingerle selbst rückte in den vergangenen Jahren jeweils im Herbst die Kärntner Kriminalliteratur in den Fokus. Nach Schleppe-Eventhalle, Justizanstalt, Seepark-Hotel etc. steht der Krimi heuer im Rahmen der Herbstmesse im Mittelpunkt. Denn: Zingerles neuer Roman spielt am Messegelände und während der Herbstmesse. "Es geht um einen Mord an einem Landesrat ...", fasst sich Zingerle kurz.

"Echtes" und Fiktives

Veranstalter des Lese- und Gesprächsreigens "Krimi(nelle)s aus Kärnten" ist Zingerles "Kärntner Schreibschule". "Am Vormittag gibt es Informationen und Geschichten aus dem ,echten Leben', am Nachmittag fiktive Kriminalfälle", fasst er das Fünf-Tage-Programm zusammen. Über "echtes Kriminelle" berichtet etwa Oberst Gottlieb Türk, Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten oder Oberst Peter Bevc, Leiter der Justizanstalt. Aus ihren Kriminalromanen lesen etwa Susanne Schubarsky, Kurt Frischengruber und Zingerle selbst.

Das komplette Programm lesen sie hier:

https://www.meinbezirk.at/klagenfurt/c-lokales/tatort-herbstmesse-heimische-krimiautoren-lesen-aus-ihren-werken_a4193865?ref=curate#gallery=null