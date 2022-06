Heute ereignete sich ein tödlicher Unfall während Reparaturarbeiten in einer Garage in Klagenfurt Land. Ein 55-jähriger Mann war bei Reparaturarbeiten an seinem Fahrzeug zu Gange, als vermutlich der Unterstellbock umkippte und das Fahrzeug auf den Mann fiel. Der Sohn fand ihn leblos in seiner Garage.

KLAGENFURT. Ein 55 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land hat in seiner Garage Reparaturarbeiten an seinem PKW durchgeführt. Dabei dürfte er sein Fahrzeug mit einem Wagenheber aufgehoben und anschließend mit einem Unterstellbock abgesichert haben.

Im Zuge der Arbeiten dürfte der Unterstellbock umgekippt und das Fahrzeug in der Folge auf den unter dem Fahrzeug liegenden Mann gefallen sein, wodurch dieser tödliche Verletzungen erlitt.

Von Sohn in Garage aufgefunden

Der Verunfallte wurde heute gegen 16.10 Uhr von seinem Sohn in dessen Garage aufgefunden, nach dem er seinen Vater trotz mehrmaliger Versuche telefonisch nicht erreichen konnte. Der genaue Unfallszeitpunkt steht nicht fest.