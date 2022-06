Es gibt wenige Lokale, in denen Generationen von Menschen zu ihren jeweiligen Zeiten gefeiert haben - das "Gallo Nero" in der Klagenfurter Innenstadt ist ein solches. 40 Jahre lang existierte es, 31 Jahre lang führte es das legendäre Ehepaar Jahrmann. Morgen ist der letzte Abend dieser Ära. Anlässlich der Schließung baten wir Michael und Berni Jahrmann zum Interview.

KLAGENFURT. Es war jahrzehntelang insbesondere das Lokal der Maturantinnen und Maturanten in und rund um die Landeshauptstadt. Bis 22.00 Uhr durften auch Jugendliche ab 16 Jahren hinein, danach feierten die etwas Älteren oft legendäre Partys. Und wenn sie den Eltern am nächsten Morgen erzählten, wo sie die Nacht genossen haben, so lautete die Antwort nicht selten: "Ach, was habe ich dort in deinem Alter nicht selbst alles erlebt?!"

"Gallo" noch einmal hochleben lassen

Das "Gallo Nero" in der Pfarrhofgasse 8 verband Generationen - und das im wahrsten Sinne des Wortes: Dutzende Paare fanden hier zueinander, viele davon sind heute miteinander verheiratet. Es ist nur eine Facette der vergangenen 30 Jahren, über die Berni und Michi Jahrmann berichten können. Nun geht diese Ära zu Ende. Doch heute und insbesondere morgen soll das "Gallo" noch einmal hochleben: "Alles muss raus und ich hoffe, uns besuchen alle alten und neuen Stammgäste noch ein letztes Mal", freut sich Michi, der am morgigen Samstag auch seinen Geburtstag begeht.

Das Abschiedsvideo

Im Video erzählen uns Berni und Michi ein paar ausgewählte Anekdoten, blicken auf die schöne Zeit zurück und erzählen, was mit all den Gegenständen im "Gallo Nero" passieren wird. Sie erklären aber auch, warum nun endgültig Schluss ist und was sie in Zukunft auf privater Ebene planen.