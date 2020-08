Regisseurin, Autorin und Gender-Philosopin Ute Liepold im WOCHE-Gespräch über die mangelnde Geschlechtergleichstellung im Kulturbereich.



KLAGENFURT (chl). Die Klagenfurter Regisseurin, Autorin, Theaterleiterin und Gender-Philosophin Ute Liepold sezierte in einem fundiert recherchierten Faktencheck die Kärntner Theater- und Kulturszene in puncto Gleichstellung. Ein WOCHE-Gespräch.

Der Faktencheck

„Der scheidende Intendant (Anm.: Florian Scholz) des Klagenfurter Stadttheaters hat kürzlich den neuen Spielplan präsentiert. Mit diesem geht die bedauerliche Geschichte des Frauenausschlusses am Haus leider in die Verlängerung. 2020/21 werden zehn Premieren stattfinden, in neun Fällen sind Männer mit der Regiearbeit betraut. Das patriarchale Dogma ist in Kärntens Theater- und Kulturszene fix verankert, ein Blick auf alle Leitungsposten und die Programmierung schafft Gewissheit", verweist Liepold auf die Ungleichstellung an den Kärntner Theatern.

Zu wenig Bewusstsein

Liepold erhielt auf ihren Faktencheck viele positive und erstaunte Reaktionen, der Tenor daraus: "Das war uns nicht bewusst."

"Viele Frauen aus anderen Branchen haben berichtet, dass es ist bei ihnen nicht anders aussieht. Es müssen Aufschreie kommen, aus allen Bereichen, und wir dürfen nicht aufhören, den Finger in die Wunde zu legen. Es ist eine große Heuchelei, gegen die Ausbeutung von Menschen in Billiglohnländern zu sein, aber gleichzeitig vor Ort stillschweigend zu akzeptieren, dass die weibliche Hälfte der Menschheit schlechter bezahlt wird und extremen Benachteiligungen am Arbeitsplatz ausgesetzt ist.“

Eigentlich längst geregelt

Dabei wäre ja längst alles geregelt: „Im Jahr 2000 hat sich Österreich per Ministerrat dazu verpflichtet, Gender-Mainstreaming zu praktizieren. Das heißt: die Geschlechterkategorie als Hauptstrom ins Denken einzubringen. Das Instrument dazu ist Gender-Budgeting, das heißt: jedes öffentliche Budget ist dahingehend zu prüfen, ob und wie es Männern und Frauen nützt. So könnte faire Politik gemacht werden, wenn diese Tools auch genützt würden“ Gender-Mainstreaming feierte übrigens am 7. Juli den zwanzigsten Geburtstag.

Liepold appelliert: „Gendering muss bewusst gedacht werden. Dazu ist Gender-Kompetenz und Genderwissen Voraussetzung, Frauen und Männer müssen gesetzliche Strukturen, die es bereits gibt, verfolgen, auf sie hinweisen, darauf pochen. Jedes geförderte Kultur-Projekt wird aktuell auf Gender-Relevanz abgefragt, aber noch fehlt hier die Konsequenz bei Verstößen.“

ZUR SACHE: Theater Wolkenflug ab September

Theater Wolkenflug spielt heuer coronabedingt erst ab 9. September.

Die Klagenfurter Regisseurin, Autorin und Theaterleiterin Ute Liepold ist auch promovierte Philosophin und Verfasserin zahlreicher Studien zu feministischer Philosophie und Gender-Mainstreaming. Sie leitet, gemeinsam mit Ehemann Bernd Liepold-Mosser, das "Theater Wolkenflug".

Am Spielpan heuer steht ab 9. September "Hippocampus" nach dem Roman von Gertraud Klemm, dramatisiert und in Szene gesetzt von Ute Liepold. Die Aufführung ist eine Koproduktion mit dem Theaterland Steiermark / „werkstatt“-Festival und dem Land Niederösterreich. Spielort: der Tonhofstadl in Maria Saal.

Weitere Infos: wolkenflug.at