Fundamt Klagenfurt bietet herrenlose Fahrräder zum Kauf an.

KLAGENFURT. Traditionell veranstaltet das Fundamt Klagenfurt jedes Jahr im Frühling eine große Fahrradversteigerung auf dem Domplatz. Heuer wird diese beliebte Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Art stattfinden, sondern als Fahrradverkauf und nach Viktring verlegt.

Am kommenden Samstag, 25. Juli, 8 bis 12 Uhr, findet der Fahrradverkauf, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen, in Viktring, in der Adi-Dassler-Gasse 4 (auf Höhe des Nike-Stores) statt.

Das Fundamt regelt den Fahrradverkauf nach den aktuellen Covid-19 Regeln: Es werden immer nur zehn Personen (mit Mund-Nasenschutz und nach vorheriger Händedesinfektion) in den Verkaufsraum gelassen. Das Ordnungsamt ist vor Ort, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten.