Das „klagenfurter ensemble“ sucht Menschen aller Altersstufen für eine Theaterproduktion.

KLAGENFURT (chl.). Für die nächste Produktion „Die lächerliche Finsternis“ nach einem Hörspiel von Wolfram Lotz in der "theaterHalle 11" sucht das „klagenfurter ensemble“ Laienschauspieler (keine Profischauspieler!) aller Altersstufen und Kulturen. Der Aufruf wendet sich an Menschen, die gerne in einer professionellen Theaterproduktion mitmachen würden und Lust haben, auf einer Bühne zu stehen. „Dick, dünn, groß, klein, Kind, Berufstätige, Pensionistinnen, Pensionisten. Laien mit und ohne Theatererfahrung, Deutschkenntnisse sind nicht notwendig“, lädt Ensemble-Leiter Gerhard Lehner zum Casting. „Aber bitte keine Profischauspieler“, ergänzt Lehner.

Die Welt steht am Kopf

Koordiniert wird das Kennenlern-Casting von Produktionsleiterin Susanna Buchacher. Das Stück erzählt von einer Welt, in der mehr oder weniger alles auf den Kopf gestellt wurde. Geprobt wird ab September. Premiere ist am 14. Oktober. Regie führt Josef Maria Krasanovsky; es spielen unter anderem Gernot Piff und Gerhard Lehner.

Interessenten bitte melden!

Wer Interesse hat, mitzuspielen, kann sich per E-Mail für das gemeinsame Kennenlernen am 9. September in der theaterHalle 11 am Messeplatz 1 in Klagenfurt anmelden. Bitte Name und Alter angeben; nach der Anmeldung bekommen Interessierte eine E-Mail mit den wichtigsten Infos. Anmeldung an: buchacher@klagenfurterensemble.at