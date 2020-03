Im Einkaufszentrum Südpark in Klagenfurt hat eine Kinder-Erlebniswelt eröffnet.

KLAGENFURT. Das Einkaufszentrum Südpark hat eine neue Attraktion für Kinder. Seit vergangener Woche können die Eltern entspannt einkaufen und während der Öffnungszeiten die Kleinen in der modernen Kinder-Erlebniswelt für Vier- bis Zehnjährige toben lassen. Der Eintritt ist frei.

„Wir haben knapp 100.000 Euro in die Kinder-Erlebniswelt investiert“, informiert Südpark-Manager Heinz Achatz.

Zudem wurde neben der Kinder-Erlebniswelt das Café „Die Lounge“ mit Terrasse eröffnet. „Hier wurden 250.000 Euro investiert und damit auch neue Arbeitsplätze geschaffen“, empfiehlt Achatz nicht nur das Frühstück in der Lounge. Kuchen, Torten, Eis und andere Erfrischungen gibt es den ganzen Tag über.