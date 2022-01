Der Lendkanal verbindet die Innenstadt mit der Ostbucht und ist die meist genutzte Achse auf dem Wasser.

KLAGENFURT. Nun soll diese städtische Lebensader auf Initiative von SR Max habenicht attraktiv gestaltet werden. Seit Jahren bemühen sich Stadt Klagenfurt und Tourimusverband darum der einzigartigen Wasserstraße Leben einzuhauchen. Nun gelingt gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Wörthersee Schifffahrt der nötige Schulterschluss, um hier ein Vorzeigeprojekt zu heben. Im Vordergrund steht neben der Schaffung von Rastplätzen und Zugang zum Wasser sowie der Renovierung der Schiffsanlegestelle und Erweiterung zu Stand Up-Paddel-Einstiegen, die Anschaffung und Inbetriebnahme eines tauglichen Schiffes. Dem Tourismus liegt die Verknüpfung von Innenstadt und See sowie interessante Angebote in der Verbindung mit Ausflugszielen wie Minimundus und weiteren Familienangeboten rund um den Europapark am Herzen. "Das Projekt stärkt unsere Positionierung als Renaissance-Stadt am See und eröffnet Möglichkeiten für Busgruppen und Individualreisen", so Adi Kulterer und Helmuth Micheler unisono.

Das Projekt

Die Gesamtkosten betragen knapp 1,1 Millionen Euro, die aus Infrastrukturbeiträgen des Tourismusverbandes Klagenfurt, sowie Förderungen des Land Kärnten und Eigenmittel der Wörthersee Schifffahrt kommen. "Ich begrüße diese touristische Anbindung von Klagenfurt an den Wörthersee", unterstreicht auch LR Sebastian Schuschnig. Erste Maßnahmen werden bereits 2022 sichtbar sein, Eröffnung und Start des Gesamtangebotes sind für das Frühjahr 2023 vorgesehen.