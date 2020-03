Die bei den Gästen liebgewonnenen Stammmusiker Pizsebpaulo, so nennt sich das Duo, mit steierischen/kärntnerischen Wurzeln, bestehend aus den beiden jungen Musikern Paul Zlattinger und Sebastian Weiss , die seit bald zwei Jahren gemeinsam unterwegs sind, sorgten für einen stimmungsvollen Sonntag Abend in der "Schneiderei" in Klagenfurt.

Mit ehrlichen, unverfälschten Klängen von Geige und Gitarre basierend, interpretierten Pizsebpaulo Klassiker, die aus der knapp 120-jährigen Geschichte des Jazz hervorgehen - von Gypsy-Swing bis Bossa Nova, von Bebop bis Fusion, da war für jeden der zahlreichen Gäste was mit dabei!

Cafe-Bar-Restaurant "Die Schneiderei" Inhaber Ludwig & Sylke Schneider freuten sich über die zahlreichen jungen und älteren Besucher, darunter die Künstler/Musiker Anita & Manfred Goritschnig (Zithermusik Manfred & Anita), Ex Los Hombres Boris Kniewasser und Entertainer iR. Jan Meijboom.

Unter den Gästen: Hobby Szene Fotograf Albert Madlener, Vizeleutnant Franz Brunner mit Gattin, Steuerexperte Mario Koschier, Frau Gisi mit Freunden, FreundInnen der Musiker und zahlreiche Stammgäste.

Ein gemütlicher, musikalischer Nachmittag/Abend bei bester Stimmung und herrlichem Vorfrühlingswetter.

Veranstalter:

Cafe-Bar-Restaurant "Die Schneiderei"

Ludwig & Sylke Schneider

Stauderplatz 8 * Klagenfurt a. W.

MEHR FOTOS FOLGEN