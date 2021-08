KLAGENFURT. Theresia Lentsch hat vor Jahren die Leidenschaft für Mundartgedichte entdeckt. Seit dieser Entdeckung greift die pensionierte Volksschullehrerin immer wieder zur Schreibfeder und verfasst mit viel Humor und Raffinesse Gedichte, die sie dann in kleinen Büchlein veröffentlicht. Seit Kurzem ist das neueste Büchlein, das der Hermagoras Verlag gedruckt hat, erschienen. Unter dem Titel "Dånn ziag i meinen Måntl ån" hat sie ein 26 Seiten starkes Gedichtbüchlein herausgebracht. Bei jedem ihrer Büchlein wird auf die Illustration größter Wert gelegt. Diesmal hat Theresia Lentsch ihre Enkeltöchter Margeritha (9 Jahre) und Sofia Melina, die beide in Rom leben, für die künstlerische Gestaltung gewinnen können. Eine kleine Herde Schafe wurde unter das Gedicht "Wollmantl" gezeichnet, beim "Wintamantl" lacht einen ein gut gelaunter Schneemann an. Mit viel Liebe und Detailreichtum haben die zwei jungen Künstlerinnen für ihre Großmutter zum Stift gegriffen. In insgesamt 17 Gedichten wird über die Vielfalt des Mantels gereimt.

Mittlerweile ist es das elfte Büchlein, das sie veröffentlicht. Die kleinen Büchlein sind ausschließlich bei Theresia Lentsch erhältlich. Am einfachsten kommt man via telefonische Bestellung unter Tel.: 0676/3385356 zum neuesten Werk der Klagenfurter Mundartdichterin.