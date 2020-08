Die "Dance Industry" bietet Sommer-Dance-Camps an, Motto: Der Sommer deines Lebens".

KLAGENFURT, ST. VEIT. Die "Dance Industry" von Johannes Ellersdorfer mit Tanzstudios in Klagenfurt und St. Veit bietet auch heuer sommerliche "Dance Camps" an. Die Workshops im Sommer 2020 stehen unter dem Motto "Der Sommer deines Lebens", im Fokus steht, so Ellersdorfer, die "Förderung sozialer Kompetenz".

Im Angebot stehen beispielsweise "Theater Sport Camp", "Kita Dance Camp" und "Growing Talents Camp".

Theater Sport Camp

Das "Theater Sport Camp" unter der Leitung von Sandra Pascal inkludiert Trainings und Learnings in Bereichen wie Improvisation, Szenenarbeit, emotionaler Ausdruck, Schauspieltheorie, Bewegungslehre, Bühnenkampf, LED-Show, Atem- und Stimmtraining, aber auch das Kreieren von Plakaten und Eintrittskarten für die Abschlussshow. Dieses Angebot richtet sich an tanz- und schauspielbegeisterte Teenager ab zwölf Jahren.

Growing Talents

Die "Growing Talents Workshops" unter der Leitung von Julia Kerth und Sophia Steiner sind aufgeteilt in die Altersgruppen sechs bis neun, zehn bis zwölf sowie ab 13 Jahren. Hier geht es um Workouts, Musical, Jazz, Contemporary, Spitzentanz, Ballett-Elemente, Atemtraining, tänzerische Spielstunden.

"Bei allen Camps und Workshops geht es mir im Besonderen auch um Gruppenzusammenhalt, Gruppendynamik, Spaß an der Bewegung, am Tanz und um Begegnungen, untereinander und mit Profis aus der Tanz. und Theaterszene", ergänzt Ellersdorfer.

Kita Dance Camp

Das Angebot für die Jüngsten trägt den Titel "Kita Dance Camp" und ist für Vier- bis Sechsjährige gedacht. Kindertanz-Expertin Julia Kerschbaumer unternimmt mit den Kleinsten Ausflüge in die Bereiche Showdance, Hip-Hop, Kita-Yoga, LED-Kostüme und ebenfalls in die Gestaltung von Plakat und Ticket für die Abschlussshow.

Der aktuell geforderte Abstand zwischen den Tänzern ist in den großen Tanzstudios der Dance-Industry gewährleistet, für Hygiene ist gesorgt.

TERMINE:

Kita Dance Camp: 17. bis 21. August, 7.30 bis 14.30 Uhr, Tanzstudio St. Veit (Lastenstraße 20); für Anfänger und Fortgeschrittene, inklusive Mittagessen

Theater Sport Camp: 31. August bis 4. September, 7.30 bis 14.30 Uhr, Tanzstudio Klagenfurt (Universitätsstraße 102 A); für Anfänger und Fortgeschrittene, inklusive Mittagessen

Growing Talents Camp: 2. bis 4. September, 7.30 bis 14.30 Uhr, Tanzstudio St. Veit; in drei Gruppen, für Anfänger und Fortgeschrittene, inklusive Mittagessen

Alle weiteren Infos:www.dance-industry.at